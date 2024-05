Erschreckende Zahlen: Antisemitische Straftaten in Hessen extrem angestiegen

In Hessen sind nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 insgesamt 143 antisemitische Straftaten registriert worden.

Beispielhaft nannte das Innenministerium Fälle, bei denen Israel-Flaggen von Privathäusern und Fahnenmasten heruntergerissen und zerstört wurden oder die Bedrohung eines Kippa tragenden Mannes durch einen anderen Mann mit einem Messer und der Beleidigung "Fuck Jews, Fuck Israel".

Poseck forderte zudem strengere Vorschriften: "Die öffentliche und fortgesetzte Leugnung des Existenzrechts Israels auf unseren Straßen - auch durch die Parole "From the River to the sea" - muss ein Ende haben." Diese Parole sei Ausdruck einer antisemitischen Grundeinstellung.