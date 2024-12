Pause im Winter? Pustekuchen! Hessens Eisdielen trotzen Schnee und Kälte

Eis bleibe neben warmen Waffeln und Kuchen auch in der kalten Jahreszeit beliebt. Winterliche Eissorten gibt es auch bei Familie Lenhardt in Dreieich im Landkreis Offenbach.

Im "EisQuartier" in Kassel gibt es im Winter ganz spezielle Sorten wie Stollen, Zimt mit gebrannten Mandeln, Bratapfel und Lebkuchen. "Die werden sehr gut von den Kunden angenommen", sagt Galina Becker, die den Cafébetrieb leitet.

Zum einen ist es im Herbst oft milder als früher. Zudem sind die Mieten gestiegen - nur wie gewohnt von April bis September zu öffnen, würde sich da nicht lohnen. Die Eisdielen haben stattdessen ihr Angebot erweitert und bieten längst auch Kaffee, Frühstück und ein kleines Mittagessen an.

Der Trend bestehe seit etwa zehn Jahren vor allem in größeren Städten, sagt Annalisa Carnio von Uniteis, einer Vereinigung der italienischen Gelatieri in Deutschland.

Winter-Geschmack in Eisform gibt es zudem bei "Gelato Bella Italiano" in Bad Homburg, das unter anderem Sorten wie Gebrannte Mandel und Lebkuchen anbietet. Klar sei die Nachfrage an heißen Sommertagen größer, aber er könne sich nicht beschweren, sagt Betreiber Davide de Beni.

"Unsere Kunden sagen: Gutes Eis geht immer." Ab diesem Montag (8. Dezember) ist allerdings bis Ende Januar erst einmal Weihnachtsurlaub.