Schafhalter in Sorge vor Wölfen: "habe schon seit Wochen Alpträume"

Wiesbaden - In Hessen mehren sich die Angriffe von Wölfen auf Weidetiere. 2023 töteten sie bislang schon deutlich mehr Tiere als im gesamten vergangenen Jahr.

Schäfer Volker Schuhmacher lässt seine Herde aktuell auf dem Gelände der Erdfunkstelle Usingen weiden. Auch er hatte schon Verluste durch Wolfsrisse erlitten. © Boris Roessler/dpa

Viele Schafhalter haben seit Monaten ein mulmiges Gefühl im Magen, auch im Hochtaunuskreis. Im vergangenen Jahr hat sich ein in Rheinland-Pfalz geborener Wolf niedergelassen, seitdem hat der Rüde mit dem Laborkürzel "GW2554m" dort und in den benachbarten Landkreisen erwiesenermaßen immer wieder Weidetiere getötet.

Nun mehren sich im Hochtaunuskreis die Fälle. Ende April und Anfang Mai wurden innerhalb weniger Tage bei zwei Angriffen auf Weiden in Usingen und Wehrheim insgesamt zehn Schafe und ein Lamm gerissen, weitere Schafe werden vermisst.

Ob es sich dabei um Angriffe eines Wolfs gehandelt hat, steht nicht mit Sicherheit fest, ist jedoch nach Ansicht von Mark Harthun vom Naturschutzbund Nabu in Wetzlar angesichts der vielen getöteten Tiere pro Angriff wahrscheinlich. "Ein wildernder Hund ist allerdings auch nicht auszuschließen", schränkt er ein. Bis die Ergebnisse der DNA-Proben vorliegen, dauert es mehrere Wochen.

Wölfe sind in Hessen zwar immer noch selten, doch ihre Zahl wächst stetig. Im vergangenen Jahr wurden 20 sesshafte Tiere nachgewiesen. 2021 waren es 13 Tiere gewesen, in den beiden Vorjahren jeweils 8. Noch im Jahr 2018 hatte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden keinen einzigen Wolfsnachweis registriert.