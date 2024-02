Schwierigkeiten für Shishabars in Hessen: Stehen sie jetzt vor dem Aus?

Vielerorts in Hessen müssen zukünftig wohl Shishabars geschlossen werden. © 123RF/lolik

Der Bundesverband Wasserpfeifentabak erwartet, dass jede dritte bis vierte Shishabar in Hessen in diesem Jahr schließen muss. "Hochwertige Shishabars in Hessen werden weniger Schwierigkeiten bekommen als Bars, deren Gäste auf den Geldbeutel achten müssen", sagte Folke Rega vom Branchenverband der Deutschen Presse-Agentur.

Die gestiegenen Kosten in den vergangenen Jahren würden vielen Läden zum Verhängnis werden. Zusatzsteuern auf Wasserpfeifentabak, Mengenbegrenzung, eine Erhöhung der Tabaksteuer seit 2022 und die erhöhte Mehrwertsteuer für Gastronomie ab Jahresbeginn 2024 machten den Betreibern zu schaffen.

Auch die zusätzlichen Energie- und Heizkosten und die allgemeinen Preissteigerungen im Einkauf seien oft nicht mehr stemmbar.

Zudem gehe der Trend in Richtung Heimkonsum: In Deutschland würden rund 25 Prozent des Shisha-Konsums durch Shishabars bedient, 75 Prozent liefen im Privatbereich ab, sagte Rega. Das sieht auch Bernd Werse vom Centre for Drug Research an der Frankfurter Goethe-Universität.