Spaziergänger findet zurückgelassene Kleidung und Portemonnaie: Polizei hat schlimmen Verdacht

Am Ort des Geschehens fanden sich neben der Polizei auch die DLRG sowie der Rettungsdienst ein. © KeutzTVNews

Dem Bericht eines Polizeisprechers vom heutigen Montag nach sei wenige Stunden zuvor ein Anruf eines besorgten Spaziergängers bei der Polizei in Bensheim (Landkreis Bergstraße) eingegangen.

Gegen 9.30 Uhr hatte der Mann am Ufer des dortigen Badesees ein verlassenes Badetuch sowie die Kleidung einer Frau und einen Geldbeutel entdeckt. Weit und breit konnte er aber keine Person antreffen, der die Gegenstände zugeordnet werden konnten.

Angesichts der Gesamtumstände sahen sich die Beamten zu der Annahme gedrängt, dass sich in dem See ein Badeunfall ereignet haben könnte. Daher rückten neben den Ordnungshütern auch Kräfte der Feuerwehr, der DLRG inklusive Rettungsbooten sowie der Rettungsdienst am Ufer des Sees an.

Umgehend wurde das Gebiet rund um den Fundort der Kleidung und Habseligkeiten abgesucht. Hierbei wurden schließlich auch Spürhunde und Taucher, die den Grund des Sees absuchten, mit eingebunden. Die groß angelegten Suchmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.