Spektakulär! Zweiter Kühlturm des AKWs Biblis zum Einsturz gebracht

Biblis - Der zweite von insgesamt vier Türmen am ehemaligen Atomkraftwerk Biblis ist Geschichte.

Zuvor wurden die letzten Stützpfeiler durch einen Pressluftbagger zerstört, dann stützte der Kühlturm ein. © Frank Rumpenhorst/dpa

Das 80 Meter hohe Bauwerk in Südhessen stürzte am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers des Energiekonzerns RWE um 14.25 Uhr in sich zusammen.

Wie beim ersten Turm drei Wochen zuvor bearbeitete ein Pressluftbagger einer Spezialfirma die letzten Stützpfeiler, um den Turm zu destabilisieren und ihn schließlich zum Einsturz zu bringen.

"Er ist wunderbar gefallen. Es hat alles geklappt wie geplant", sagte RWE-Sprecher Alexander Scholl. Binnen Sekunden blieben nur noch rund 15.000 Tonnen Schutt vom einstigen Kühlturm übrig.

Die Kühltürme sind nie mit Radioaktivität in Verbindung gekommen. Während der Jahre des Betriebes dienten sie dazu, bei heißen Sommertemperaturen oder Niedrigwasser das Wasser des Rheins nicht zu stark mit Wärme zu belasten.

Der konventionelle Bauschutt wird wieder aufbereitet und kann dann in der Beton-Produktion oder der Zementindustrie zum Einsatz kommen.