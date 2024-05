Strömender Regen und heftige Kritik: Hessentag in Fritzlar startet durchwachsen

Fritzlar - Pünktlich zum Auftakt goss es wie aus Kübeln. Bei einem kräftigen Regenguss hat Ministerpräsident Boris Rhein (52, CDU ) am Freitag in Fritzlar den 61. Hessentag offiziell eröffnet.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (52, CDU, M.) gab mit seiner Eröffnungsrede den Startschuss für den 61. Hessentag in Fritzlar. © Swen Pförtner/dpa

"Der Hessentag macht dieses Bundesland stark", sagte der Regierungschef zum Beginn des ältesten Landesfestes Deutschlands. Er sei ein echtes Heimatfest und führe das Land und die Menschen zusammen. "Ein Hessentag dauert zehn Tage. Aber am Ende wirkt er zehn Jahre", so Rhein.

Bei dem Fest komme alles zusammen, was das Land ausmache. "Und das ist auch die Bundeswehr", betonte er. Die Bundeswehr gehöre in die Mitte der Gesellschaft. Sie ermögliche Frieden, Freiheit und Wohlstand gerade in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen gerate.

Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat (64, CDU) sagte, es sei ein kleiner, aber feiner Hessentag der kurzen Wege. Er freue sich auf ein harmonisches und friedliches Fest.

Bis zum 2. Juni werden in der nordhessischen Kleinstadt südwestlich von Kassel Musiker, Comedians, Informationsangebote, Traditionsgruppen und Vereine zu sehen sein. Den Abschluss bildet ein großer Festumzug.

Rund 1200 kleinere und größere Veranstaltungen sind während des zehntägigen Festes unter dem Motto "Eine Stadt voller Leben" geplant, von denen der Großteil kostenfrei ist. Die Veranstalter erwarten in der 15.000-Einwohner-Stadt insgesamt rund 500.000 Besucherinnen und Besucher.

Bereits am Vormittag eröffnete Staatsminister Ingmar Jung (46) die Sonderschau "Der Natur auf der Spur" zum Start des Landesfestes.