Werden heute Polarlichter in Hessen zu sehen sein? Das sagt der Experte

Bad Salzschlirf/Heppenheim/Hessen - Ab dem Abend des heutigen Freitags bestehen nach Ansicht des Polarlicht-Experten Michael Passarge vom Sonnenobservatorium Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) nach derzeitigem Stand gute Aussichten, das Himmelsphänomen auch in Hessen sehen zu können.

Die Chancen, am heutigen Freitagabend Polarlichter am Himmel zu sehen, stehen laut Experte Michael Passarge recht gut. (Archivbild) © Markus Hibbeler/dpa

Voraussetzung sei natürlich, dass keine Wolken den Blick in den Abendhimmel verdecken, teilte Passarge mit.

Am vergangenen Dienstag habe es auf der der Erde zugewandten Seite und nahe dem Zentrum der Sonne eine starke Eruption gegeben. Die dadurch verursachte Plasmawolke bewege sich mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu.

Dies und andere Faktoren ließen darauf schließen, dass es in den Abendstunden "auch in mittleren Breiten zu einer erneuten Polarlichterscheinung" kommen könne.

Ob es tatsächlich so weit komme, bleibe abzuwarten, sagte Passarge, der regelmäßig in Fachvorträgen in Osthessen über das Thema spricht.

Er sehe aber gute Chancen, dass die Polarlichter in Deutschland auch südlich bis etwa nach Frankfurt oder möglicherweise sogar noch darüber hinaus gesehen werden können, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.