Bundespolizei kontrolliert BMW: Beamte machen brisante Entdeckung im Kofferraum

Pomellen (Vorpommern-Greifswald) - Explosiver Fund: Gut zehn Wochen vor Silvester sind der Bundespolizei bei einer Fahrzeugkontrolle in Mecklenburg-Vorpommern zwei mutmaßliche Feuerwerksschmuggler ins Netz gegangen.

Die beschlagnahmten Böller haben ein Gesamtgewicht von fast 200 Kilogramm. © Screenshot X/Bundespolizei Küste

Die Beamten haben den BMW am Mittwochnachmittag am ehemaligen Grenzübergang Pomellen gestoppt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Demnach waren zwei 29- und 33-jährige Männer mit dem Auto von Polen nach Berlin unterwegs. Als die Einsatzkräfte den Kofferraum überprüften, entdeckten sie, dass dieser randvoll mit "pyrotechnischen Erzeugnissen der Kategorie 3" war, wie es in dem Polizeibericht hieß.

Darunter versteht man sogenanntes "Mittelfeuerwerk", das auch Personen über 18 Jahre nur dann erwerben dürfen, wenn sie über die hierfür erforderliche Erlaubnis verfügen. Auch die Einfuhr dieser Böller ist nicht ohne besondere Erlaubnis gestattet.

Die beschlagnahmte Pyrotechnik hatte laut Polizei ein Gewicht von 196 Kilogramm und war nicht mit dem amtlichen CE-Prüfzeichen versehen.