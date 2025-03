Hoppala! Dieser Mann hat ein außergewöhnliches Hobby, das wohl einzigartig ist

Rudi Wergin (64) aus Mecklenburg-Vorpommern hat ein ganz besonderes Hobby. © Philipp Dulian/dpa

Mit konzentriertem Blick sitzt er an seinem Arbeitsplatz in der Küche, Pinzette in der einen Hand, Klebstoff in der anderen. In akribischer Feinarbeit fügt er winzige Schneckengehäuse zu kunstvollen Bildern zusammen.

Bis zu 2000 davon, kaum größer als zwei Millimeter, zieren ein einziges Werk von gerade einmal 20 mal 20 Zentimetern. Jedes einzelne Häuschen wird exakt von Hand platziert und ausgerichtet.

Die am Stettiner Haff gesammelten Gehäuse sortiert der 64-Jährige in kleine Schubfächer nach Größe und Farbe. Sein Fundus ist beeindruckend: Weit mehr als 100.000 Schnecken umfasst seine Sammlung, in der sich auch einige Muscheln finden, sagt Wergin.

Vor 50 Jahren begann der in der Gemeinde Mönkebude im Landkreis Vorpommern-Greifswald lebende Mann erstmals, mit seinem Vater Deko mit Schneckenhäusern zu verzieren. Das Interesse war geweckt.