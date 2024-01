Deutsche Stadt sucht Stelle für "Remigration"

Die Stadt Rostock sucht jemanden, der sich um Abschiebungen und ausreisepflichtige Ausländer kümmert. © Screenshot/rostock.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein/e "Sachbearbeiter*in II Remigration" gesucht. Damit wird in der offiziellen Stellenanzeige der von der Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (41, Linke) regierten Hansestadt das Unwort des Jahres benutzt.

Erst vor wenigen Wochen war nach Recherchen von Correctiv bekannt geworden, dass sich hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und reiche Unternehmer im November bei Potsdam getroffen haben, um einen gemeinsamen Masterplan zur massenhaften Abschiebung von Ausländern zu schmieden.

Sie nannten das euphemistisch Remigration. Das würde Millionen Menschen – auch mit deutschem Pass – betreffen und wohl kaum friedlich ablaufen.

Wie kommt es also, dass dieser Begriff in der Rostocker Stellenausschreibung benutzt wird? Dazu hat die Stadt am Mittwoch eine Erklärung veröffentlicht.

Demnach werde Remigration in der Stadtverwaltung seit 2017/2018 benutzt. Es gehe um "Aufgaben im Zusammenhang mit freiwilligen Ausreisen, Duldungen und Rückführungen".