8. Klasse will in Schule übernachten: Plötzlich gibt es Amok-Alarm

Bergen auf Rügen - Das hatte sich die Klasse 8a aus Bergen ( Landkreis Vorpommern-Rügen ) wohl anders vorgestellt: Die geplante Übernachtungsparty in der Schule wurde am Freitag wegen eines Amok-Alarms vorzeitig beendet.

An einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern haben zwei Jugendliche (14 und 15) für Aufregung gesorgt. Sie brachen in das Gebäude ein und lösten die Warnanlage aus. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, brachen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren gegen 21.30 Uhr in die Regionale Schule "Am Grünen Berg" ein - und lösten dadurch den Amok-Alarm aus.

Zwar bestand laut einem Polizei-Sprecher keine konkrete Gefahr. Doch für die Schüler und Schülerinnen war der Ausflug frühzeitig beendet.

Die Kinder mussten in der Folge von ihren Eltern abgeholt werden.

Die jugendlichen Einbrecher gehen den Angaben nach nicht auf die Schule "Am Grünen Berg". Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Missbrauchs von Notrufen verantworten.