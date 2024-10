Vorzeigefrau der DDR: Ex-SED-Politikerin Margarete Müller ist tot

Die ehemalige Polikerin Margarte Müller starb im Alter von 93 Jahren. © Frank Schumann/dpa-Zentralbild/dpa

Sie galt in der DDR als Vorzeigefrau, nachdem sie als Traktoristin und Leiterin einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) von der SED-Spitze um Walter Ulbricht in den männerdominierten engsten Führungszirkel geholt wurde.

Von 1963 bis 1989 war sie Mitglied des Zentralkomitees (ZK) und Kandidatin des Politbüros des ZK der SED.

Wie der Verleger Frank Schumann von der Edition Ost in der Eulenspiegel Verlagsgruppe mitteilte, starb Müller am Samstag in einem Pflegeheim in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald).

1931 im damals oberschlesischen Neustadt geboren, verschlug es Müller nach Kriegsende mit ihrer Familie in die Mecklenburgische Seenplatte. Nach einer Friseurlehre wechselte sie dort in die Landwirtschaft, arbeitete zunächst als Traktoristin, absolvierte in der Sowjetunion ein Agrarstudium und leitete von 1960 an Agrargenossenschaften in Kotelow und Friedland. Trotz ihres politischen Engagements auf mehreren Ebenen blieb Müller in der Landwirtschaft tätig und ihrem kleinen Heimatort treu.