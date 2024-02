24 Millionen Euro in nur einem Jahr! Polizei warnt vor Telefonbetrügern und gibt Tipps

Telefonbetrüger haben in Bayern im zurückliegenden Jahr 2023 eine beachtliche Summe erbeutet. Die Polizei warnt deshalb verstärkt. (Symbolbild) © 123RF/buraratn

"Erste Auswertungen für 2023 zeigen für Bayern in diesen Deliktsfeldern weiter steigende Fallzahlen", erklärte Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU) am heutigen Donnerstagvormittag in München mit einem Blick auf aktuelle Zahlen. Bundesweit dürfte der entsprechende Trend in etwa vergleichbar sein.

Wie das Bayerische Landeskriminalamt mitteilte, sind ältere Menschen weiterhin vermehrt gefährdet, Betrugsopfer zu werden. Oft würden diese große Teile ihrer Ersparnisse verlieren, sagte Herrmann.

Eine geplante Präventionskampagne soll helfen, weitere Opfer zu verhindern. In Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde in Sachsen wird vom 4. bis 8. März auf Methoden der Betrüger aufmerksam gemacht. Diese sind oftmals emotional angesetzt.

Laut dem Landeskriminalamt würden sich Betrüger oftmals als Polizisten oder Angehörige der Betroffenen, die sich in einer Notsituation befinden und deshalb dringend Geld benötigen, ausgeben. Ein wichtiges Element: Die Täter nutzen die Überraschung ihrer Opfer eiskalt aus und setzten ebenjene unter massiven Zeit- und Entscheidungsdruck.