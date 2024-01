Bayerns größter Windpark in Gefahr: Bürger lehnen Windkraftanlagen ab!

Windkraft gilt als Teil der Lösung bei der Energiewende. Doch bei Anwohnern sind die Anlagen teils wenig willkommen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sowohl in einem Ratsentscheid als auch in einem Bürgerentscheid lehnten sie die Pläne ab, wie Bürgermeister Robert Buchner (Freie Wähler) am Sonntagabend auf Anfrage mitteilte.



Im Altöttinger Forst soll Bayerns größter Windpark entstehen. Mit einer Gesamtleistung von 288 Megawatt soll er auch das bayerische Chemie-Dreieck mit Strom versorgen.

Auf Mehringer Gebiet sollten nach bisherigen Plänen zehn von rund 40 Windrädern stehen. Das Ergebnis könnte somit deutliche Auswirkungen auf das Gesamtprojekt haben.

Der Ratsentscheid wurde mit 876 zu 525 Stimmen abgelehnt; hier waren die Bürger gefragt, ob sie Planung und Bau der Windkraftanlagen unterstützen.

Beim Bürgerentscheid stimmten 928 Wahlberechtigte mit Ja und 454 mit Nein. Hier war die Frage, ob die Gemeinde alles tun soll, um die Windkraftanlagen zu verhindern.