11.05.2023 12:11 Bedrohungslage an Nürnberger Schule: Polizei nach Drohanruf mit Großaufgebot im Einsatz

Wegen einer unbekannten Bedrohungslage ist es in Nürnberg zu einem Großeinsatz an einer Mittelschule in Nähe des Bahnhofs gekommen.

Von Marco Schimpfhauser

Nürnberg - Am Donnerstagvormittag ist es im mittelfränkischen Nürnberg an einer Schule im Hummelsteiner Weg in der Südstadt zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Großaufgebot der Polizei ist am Vormittag nach einem Drohanruf zu einer Mittelschule im südlichen Nürnberg ausgerückt. © Rolf Vennenbernd/dpa Nach ersten Informationen erhielt die Schule kurz zuvor einen Drohanruf. Die genauen Hintergründe sind aktuell noch unklar, es gebe laut Polizeiangaben derzeit allerdings keine Hinweise auf eine tatsächliche Amoklage. Was genau angedroht wurde, wollte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt geben. Anfangs blieben die Schüler wie gewohnt in ihren Klassenzimmern. Später wurde vermeldet, dass der Unterricht vorzeitig beendet wurde. Einige der Schüler konnten das Gebäude daraufhin verlassen. Solche, die nicht abgeholt werden konnten oder verängstigt waren, durften weiterhin in den Zimmern bleiben. Die Polizei ist bei den Kindern und Jugendlichen um sie zu beruhigen und ihnen Sicherheit zu signalisieren. Laut Mitteilung der Deutschen Presseagentur (dpa) sei eine Anlaufstelle mit Einsatzkräften zur Betreuung der Eltern eingerichtet worden. Die Bürger werden gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden. TAG24 berichtet an dieser Stelle weiter, sobald neue Details bekannt werden.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa