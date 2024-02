10.02.2024 16:40 Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht zwei Täter - und hofft auf Zeugen

Am Freitagabend ist in Karlsfeld eine Tankstelle an der Münchener Straße bewaffnet überfallen worden. Die Polizei hofft auf mögliche Zeugen.

Von Marco Schimpfhauser

Karlsfeld - Im oberbayerischen Landkreis Dachau ist am Freitagabend eine Tankstelle in Karlsfeld von zwei bewaffneten Tätern überfallen worden. Zwei Unbekannte haben mit einer Schusswaffe eine Tankstelle überfallen. Die Polizei in Oberbayern hofft auf Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/Pop Nukoonrat Die beiden "dunkel gekleideten und maskierten Räuber" seien gegen 21.30 Uhr mit einer Schusswaffe in die Tankstation an der Münchener Straße gegangen und hätten dort den Mitarbeiter bedroht. "Nachdem einer der Täter eine geringe Bargeldsumme aus der Kasse entnommen hatte, flüchteten die Unbekannten zu Fuß", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. "Trotz einer sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndung entkamen die Räuber unerkannt." Es sei ein niedriger Bargeldbetrag entwendet worden. Nun hoffen die Beamten darauf, dass Passanten mögliche Beobachtungen gemacht haben könnten. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.

Titelfoto: 123rf/Pop Nukoonrat