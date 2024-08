Blaualgen-Alarm: Hier ist Schwimmen verboten

An 12 der 17 Stellen gelten auch jetzt Badewarnungen oder Badeverbote. Unter anderem am Altmühlsee und Kleinen Brombachsee sind jeweils alle drei als EU-Badegewässer geführten Badestellen betroffen.

Das bayerische Gesundheitsministerium hatte auf Anfrage 13 Seen oder Weiher mit insgesamt 17 als EU-Badegewässer gelisteten Badestellen genannt, in denen es seit 2022 mindestens zweimal Massenvermehrungen von Blaualgen gegeben hat.

Für den Altmühlsee ist ein Badeverbot ausgesprochen worden, da dort eine starke Blaualgenentwicklung vorliegt. © Daniel Vogl/dpa

Weitere in den vergangenen Jahren mehrfach betroffene EU-Badegewässer, die auch aktuell Badewarnungen oder Badeverboten haben, sind der Ebenhausener Weiher in Oberbayern, der Baggersee Riedlingen in Schwaben sowie der Weißenstädter See und der Baggersee Ebing in Oberfranken.

Die Liste ist dabei wahrscheinlich nicht vollständig: Eine Komplettübersicht für Bayern liegt nicht vor.Allerdings gibt es auch positive Entwicklungen. So sind bei fünf der 13 Seen oder Weiher, die in den vergangenen Jahren mehrfach unter Blaualgen litten, derzeit keine problematischen Werte bekannt.

Cyanobakterien verschlechtern die Wasserqualität bei massivem Auftreten rasant. Durch die Ausscheidung giftiger Stoffe schaden sie Tieren. Bei Menschen können sie zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschlag führen.

Im schlimmsten Fall kann sogar die Atemmuskulatur gelähmt werden.