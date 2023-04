Braunbär in Oberbayern: Deutliche Spuren im Schnee und tote Schafe

Oberaudorf/Rosenheim - Im oberbayerischen Landkreis Rosenheim sind viele Menschen beunruhigt: Ein Braunbär ist in der Region unterwegs. Erst hat er im Schnee Tatzenabdrücke hinterlassen, dann auf einer Alm Schafe gerissen. Ein sogenannter "Problembär" ist er nach ersten Erkenntnissen der Behörden aber noch nicht.

Ein Braunbär hat im Schnee im oberbayerischen Landkreis Miesbach eine Spur hinterlassen. © Bayerisches Landesamt für Umwelt/dpa

Die staatlichen Stellen sind aber wachsam: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (52, Freie Wähler) bezeichnet die Sicherheit der Menschen als absolut vorrangig. "Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht", sagt Glauber am Donnerstag in München. "Bayern ist auf das Thema Bär vorbereitet."

In Oberaudorf ist der Bär natürlich das große Gesprächsthema. Aber: Der Bär sei ja schon länger in der Region unterwegs, sagt Bürgermeister Matthias Bernhardt. Vielleicht sei er auch schon weitergezogen. Insofern seien die Bürger sicher besorgt, aber "es gibt keinen Volksaufruhr". Wichtig sei nun, vor allem mit den Almbauern zu sprechen und ihnen zu helfen. Da sei die Politik gefordert. Denn einfache Weidezäune könnten einen Bären nicht abhalten. "Das Problem haben wir ja auch beim Wolf."

Momentan könnten die Landwirte ihre Tiere nicht auf die Almen auftreiben. "Es entstehen viele Probleme, über die man viel früher schon hätte reden müssen", sagt Bernhardt. In der Region gebe es ein riesiges Almengebiet. Sollten sich Bären fest ansiedeln, wäre es für Landwirte wohl nicht mehr attraktiv, die Almen zu bewirtschaften. Dann würde das Gebiet verstrauchen. "Das wäre verheerend."

Zudem ist der Landkreis ein beliebtes Touristenziel. Die Gemeinden stünden vor der Aufgabe, Touristen klar zu machen, dass hier unter Umständen ein Bär unterwegs sein könnte - auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht hoch sei.