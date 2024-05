Über 20.000 Biker treffen sich zum traditionellen Saison-Auftakt, USK-Einsatz wegen Rocker-Clubs

Nürnberg - Die Motorrad-Saison dürfte damit - auf jeden Fall jedoch innerhalb der Szene - offiziell eröffnet sein: Am 1. Mai trafen sich Tausende Biker zum Zweirad-Auftakt im mittelfränkischen Nürnberg.

Traditionell versammelt sich die Biker-Szene am 1. Mai in Mittelfranken. © vifogra / Haubner

Das Happening scheint nach Polizeiangaben so groß wie noch nie: Rund 20.000 Teilnehmer plus zahlreiche Schaulustige haben sich zur Mai-Ausfahrt vor Ort eingetroffen. Vereinzelte Schätzungen tendieren sogar in Richtung 25.000 Akteure.

Das Event hat keinen offiziellen Veranstalter, sondern gilt bei den Feuerstuhl-Fans als fester Bestandteil der Saisonplanung.

Entsprechend wird das Treffen von den Behörden als Tradition geduldet. Das Wetter am Mittwoch trägt natürlich seinen Teil dazu bei, dass dieses "Meet & Greet" der Biker-Szene entsprechend großen Zulauf hat.

Der Sammelpunkt ist dabei in der Münchner Straße, ehe sich gegen frühen Nachmittag die Teilnehmer nach und nach wieder in sämtliche Richtungen aufteilen.

Angemeldet ist das Treffen nicht, doch die Polizei sorgt dennoch jedes Jahr vor Ort für die Sicherheit der Biker, Besucher und sonstigen Verkehrsteilnehmer rund um den Bereich.