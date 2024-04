Versuchte Geldautomaten-Sprengung in Oberbayern: Täter flüchten ohne Beute

Die Täter flüchteten ohne Beute. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Dabei seien diese aber gescheitert und ohne Beute geflüchtet, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) am Dienstag.

In diesem Jahr wurden in Bayern nach LKA-Angaben bereits zwölf Geldautomaten gesprengt.

Die Täter hatten sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in der Nacht zu Dienstag an einem Geldautomaten in Egglkofen im Landkreis Mühldorf am Inn zu schaffen gemacht.

Die Spurensicherung laufe noch, sagte ein Sprecher. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen.

Seit vergangener Woche steht eine mutmaßliche Bande von Geldautomaten-Sprengern in Bamberg vor dem Landgericht.