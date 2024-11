Christkind erklärt: Weihnachtsmann gibt es nicht!

Nelli Lunkenheimer (18) schlüpft bereits zum zweiten Mal in die Rolle des Christkinds. © Daniel Karmann/dpa

"Die Advents- und Weihnachtszeit ist für mich die Zeit der Familie", sagt die 18-Jährige. In dieser Zeit unternehme sie immer viel mit ihrer Familie. "Wir gehen zusammen auf den Weihnachtsmarkt oder backen Plätzchen." In vier Wochen wird sie am 29. November als Nürnberger Christkind den weltberühmten Christkindlesmarkt vor Tausenden Menschen eröffnen.



Für Nelli Lunkenheimer ist es bereits das zweite Jahr, in dem sie in die Rolle der engelsgleichen Figur mit blonden Locken, Krone und goldenen Flügeln schlüpft. Neben der Eröffnung des Christkindlesmarkt stehen in der Adventszeit etwa 170 Auftritte in Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen auf dem Programm.

Zeit für ihre Familie zu finden, sei wegen des vollen Terminkalenders etwas schwierig, gibt sie zu. Aber im vergangenen Jahr habe sie dann einfach abends Plätzchen gebacken oder ihre Familie mit zu ihren Auftritten auf dem Christkindlesmarkt genommen.

Das Nürnberger Christkind gibt es seit 1948. Früher übernahmen Schauspielerinnen die Rolle, seit 1969 sind es Mädchen aus Nürnberg. Sie werden immer für zwei Jahre gewählt.