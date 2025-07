Schlechte Noten im Zeugnis? Drei Tipps, wie Eltern jetzt richtig reagieren

München - Die Zeugnisse stehen vor der Tür – was trotz der anschließenden Sommerferien nicht für alle Kinder und Jugendlichen ein Anlass zur Freude ist.

Bei schlechten Noten geben die Schulberatungsstellen in Bayern Eltern drei entscheidende Tipps. Und einen ganz grundsätzlichen Ratschlag: "Letztendlich ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern das Gefühl geben, dass sie an deren Fähigkeiten glauben und sie ermutigen, sich im neuen Schuljahr weiter anzustrengen."

Vor den Sommerferien gibt es Zeugnisse - das ist nicht für jeden ein Grund zur Freude. © Jens Kalaene/dpa

Tipp Nummer drei: Die Eltern sollten ihrem Kind Unterstützung anbieten. "Das kann ein gemeinsames Gespräch mit der Fachlehrkraft, gemeinsames Lernen oder Nachhilfe sein. Bei Bedarf kann auch schulpsychologische Unterstützung in Anspruch genommen werden", erläutern die Schulberatungsstellen.

Im Freistaat werden die Zeugnisse am heutigen Donnerstag (31. Juli) verteilt.

Wer sich Unterstützung holen will, kann sich an die neun staatlichen Schulberatungsstellen wenden. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige jedoch, dass am Zeugnistag selbst kaum Anfragen kommen, resümiert das Kultusministerium nach Rücksprache mit den Expertinnen und Experten.

"Vielmehr steigen die Anfragen in den Monaten vor den Zeugnissen, da sich durch die regelmäßigen Notenübersichten die Tendenz dann deutlich abzeichnet. Die Noten am Zeugnistag sind mittlerweile kaum noch eine Überraschung."