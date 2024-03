Cyberattacke auf Internetpräsenz der Stadt Fürth: Deshalb ist die Webseite derzeit kaum erreichbar

Unbekannte attackieren derzeit die Webseite der Stadt Fürth. An einer Abwehr der DDoS-Attacke wird laut den Verantwortlichen gearbeitet. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Stadt dazu am heutigen Montagvormittag mitteilte, sorgt die massive Anzahl an Anfragen an die Webseite aktuell dafür, dass "der Server stark ausgelastet ist und auch zusammenbrechen kann".

"Die Attacke wird mit einer gewissen Ernsthaftigkeit durchgeführt", hieß es weiter. Die IT-Experten der Agentur, welche für die Betreuung des Servers der Stadt zuständig ist, versuchen demnach, ebenjene abzuwehren und die Stabilität wiederherzustellen.