Das ging schnell! Frau reist nach Rückführung noch am selben Tag wieder ein

Furth im Wald - Das ging schnell! Nachdem sie am Dienstagmorgen nach Tschechien zurückgeführt wurde, reiste eine 34-Jährige einfach noch am selben Tag wieder nach Deutschland ein. Doch die Bundespolizei stoppte sie letztendlich.

Die Bundespolizei musste in Bayern eingreifen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Frau war vom Frankfurter Flughafen aus nach Prag zurückgeführt worden, weil gegen sie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht, wie eine Bundespolizeisprecherin erklärte.

Am Abend des Tages trafen Bundespolizisten die Frau in einem Zug von Prag nach Deutschland an.