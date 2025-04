Runter vom Gas: 24 Stunden langer Blitzer-Marathon in Bayern! Hier die Details

Bayern - Es wird wieder geblitzt – und zwar heftig. In wenigen Tagen steht in Bayern der "24-Stunden-Speedmarathon" an. Zum zwölften Mal wird intensiv auf Temposünder Jagd gemacht.

Ab der kommenden Woche wird an knapp 1500 Stellen in Bayern intensiv geblitzt. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Besonders genau sollte man die Tachonadel demnach ab Mittwoch, 9. April, 6 Uhr im Blick behalten.

Für 24 Stunden werden dann in ganz Bayern an 1470 möglichen Messstellen die Verkehrsteilnehmer in den Fokus genommen.

Beendet wird die Aktion also am Donnerstagmorgen um 6 Uhr.

"Im Jahr 2024 war zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für 132 tödliche Verkehrsunfälle in Bayern, was rund einem Viertel aller Fälle entspricht. 137 Menschen verloren dabei ihr Leben. Jeder einzelne ist einer zu viel", so Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (49).

"Der Blitzmarathon hat nichts mit dem Generieren von Einnahmen zu tun. Unser Ziel ist es, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren."