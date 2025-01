Das könnte Zunder geben: "Fastnacht in Franken" diesmal kurz vor der Wahl

Veitshöchheim - Die bekannte und beliebte Prunksitzung "Fastnacht in Franken" steigt in diesem Jahr ausgerechnet im Wahlkampfendspurt nur zwei Tage vor der Bundestagswahl .

Volker Heißmann (l.) und Martin Rassau in der Generalprobe für die aktuell anstehende BR-Sendung "Fastnacht in Franken". © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Er sei zwar gespannt, wie mit der Wahl umgegangen werde, sagte Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbandes Franken.

Für die Fastnacht sei der nahe Wahltermin aber eigentlich egal: "Man hält der Politik und der Gesellschaft so oder so den Spiegel vor."



Frankens Faschings-Elite kommt am 21. Februar in Veitshöchheim zusammen – beim vom Bayerischen Rundfunk live übertragenen Event spielt vor allem in den Büttenreden traditionell die Politik eine große Rolle.

Über das genaue Programm ist noch nicht viel bekannt. Dass auch wieder Gäste aus der Oberpfalz dabei sein werden, ist aber schon klar.

Darunter die Altneihauser Feierwehrkapell'n mit ihrem Chef Norbert Neugirg kommen nach Veitshöchheim, wie Anderlik und Norbert Küber, Leiter der BR-Fastnachtredaktion, mitteilten.