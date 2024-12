Tradition reicht nicht mehr aus! Hersteller kämpft um Zukunft: Das hat wohl heftige Auswirkungen

Selb - Edles Porzellan für die feine Tafel: Dafür steht das traditionsreiche Unternehmen Rosenthal. Doch der Hersteller steckt in der Krise und muss möglicherweise eine der beiden Produktionsstätten schließen. Wie geht es weiter?

Scherbenhaufen? Rosenthal befindet sich in Schwierigkeiten! © David-Wolfgang Ebener/dpa

Derzeit laufen entsprechende Gespräche zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaft, wie eine Sprecherin mitteilte. "Inhalt der derzeitigen Verhandlungen ist die Fokussierung auf nur eine Produktionsstätte, die in kleinerem Umfang produzieren soll. Welche Fabrik erhalten bleiben wird, ist Teil der weiteren Verhandlungen."

Rosenthal wolle weiterhin am Produktionsstandort Deutschland festhalten. Einfach wird dies nicht.

Die Neuausrichtung führe "einen Stellenabbau mit sich". Aktuell produziert der Hersteller in Bayern in Selb im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge und ebenfalls in Speichersdorf im Landkreis Bayreuth.

Rosenthal hat aktuell etwa 600 Mitarbeitende!

Das Management versicherte deutlich: "Auch wenn die Situation keine einfache ist und strukturelle und personelle Einsparungen nötig sein werden, so ist Rosenthal zuversichtlich, so die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen zu können und nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein." Eine finale Entscheidung zur Zukunft soll Ende Januar fallen.