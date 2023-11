Dichter Schnee sorgt für Chaos auf Bayerns Straßen

Die Feuerwehr sorgte dafür, dass der Rettungswagen sicher weiterfahren konnte. © News5 / Oswald

In Mittelfranken geriet ein Rettungswagen auf einer rutschigen Straße in Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) selbst in Not. Da die Gefahr bestand, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, entschied sich die Besatzung, die Feuerwehr zu Hilfe zu holen.

Der Räumdienst befreite dann die Straße vom Schnee und streute, sodass der Rettungswagen sicher weiterfahren konnte.

In Niederbayern rückten Polizei und Feuerwehr 29 Mal wegen witterungsbedingter Unfälle aus, teilte ein Sprecher mit. 14 Fahrzeuge seien liegen- oder steckengeblieben.

In Oberfranken war ein 29-jähriger Autofahrer am Abend wohl zu schnell unterwegs und kam zwischen Fletschenreuth und Gottfriedsreuth (Landkreis Hof) von der Straße ab. Das Auto krachte gegen einen Baum in einem angrenzenden Waldstück.

"Durch den Aufprall stürzte ein Baum auf das Dach des Fahrzeugs, sodass der Fahrer eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten werden musste", erklärte die Polizei den Vorfall. Der 29-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.