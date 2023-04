Kommt es zum ersten Bayern-Finale in der DEL? München und Ingolstadt je einen Sieg entfernt

Gemeinsam in die Finalserie? Mit dem EHC Red Bull München (weiß) und dem ERC Ingolstadt stehen zwei bayerische Teams kurz vor der Endrunde. (Archiv) © Matthias Balk/dpa

Beide liegen derzeit in der Best-of-seven-Halbfinalserie mit jeweils 3:2 Siegen vorne.

Die Münchner gewannen am Samstag gegen die Grizzlys aus Wolfsburg nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit mit einem Treffer in der Verlängerung - Sudden Death in der bayerischen Landeshauptstadt.

Ebenfalls zu Hause bezwangen die Ingolstädter die Adler Mannheim deutlich mit 4:1. Am Montag könnte es damit bereits zur Entscheidung kommen.

Der im Eishockey nicht untypische "Best of seven"-Modus bedeutet: Wer als Erstes vier Siege hat, hat die Runde gewonnen. Beide bayerischen Teams reisen damit jeweils mit ihrem ersten "Matchball" für das Finale zu den anstehenden Auswärtspartien in Wolfsburg und Mannheim.

Wer also von den Oberbayern am Ostermontag (10. April) auswärts gewinnt, steht mit dem damit errungenen vierten Sieg in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft.

Sollte man verlieren, hat man zwei Tage später, am Mittwoch, vor heimischer Kulisse die letzte Chance, sein Ticket zu lösen - oder ganz auszuscheiden.