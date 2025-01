Flaute?! Bayern hinkt bei Windkraft deutlich hinterher

München - In Deutschland sind 2024 so viele neue Windkraftanlagen genehmigt worden wie noch nie, doch Bayern liegt ungeachtet des Kurswechsels der Staatsregierung nach wie vor hinter mehreren anderen Flächenländern zurück.

Im Waldgebiet Lindenhardter Forst der Bayerischen Staatsforsten stehen mehrere Windkraftanlagen. © Daniel Vogl/dpa

Das ist neuen Zahlen zu entnehmen, die die Fachagentur Wind und Solar in Berlin veröffentlichte. Demnach genehmigten die Behörden in den 16 Ländern im vergangenen Jahr deutschlandweit 2405 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 14.056 Megawatt. In Bayern waren es demnach 559 Megawatt. Das entspricht einem Anteil von vier Prozent.

Genehmigt ist nicht gleichbedeutend mit gebaut, denn von der Genehmigung bis zur Inbetriebnahme vergehen im bundesweiten Schnitt mehr als zwei Jahre. Neu in Betrieb gegangen sind in Bayern im vergangenen Jahr laut Fachagentur lediglich acht Windräder, vier Anlagen wurden stillgelegt.

Diese niedrige Zahl ist ein Erbe der Vergangenheit, da der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer (75, CSU) den Windkraftausbau mit einer Verschärfung der Abstandregeln zur nächstgelegenen Siedlung weitgehend zum Erliegen gebracht hatte. Der Kurswechsel kam dann im Jahr 2022.

Umgerechnet auf die Landesfläche war Ende 2024 in Bayern so wenig Windkraftleistung installiert wie in keinem anderen Bundesland außer Berlin.

Die "Installationsdichte" - das ist die Leistung in Kilowatt pro Quadratkilometer - lag in Bayern bei 38 kW/qkm, der bundesweite Schnitt war 177.