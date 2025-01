31.01.2025 08:32 Flug verspätet, Airline verklagt: Immer mehr pochen auf Entschädigung

Fällt der Flug aus oder verspätet sich der Abflug, können Passagiere Entschädigung fordern. An Bayern Gerichten wächst die Last an Klagen.

Von Britta Schultejans München - Mehr als 19.000 Entschädigungsklagen wegen verspäteter oder stornierter Flugreisen sind im vergangenen Jahr bei bayerischen Amtsgerichten eingegangen. Lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen. Wegen Verspätungen laufen allein in Bayern Tausende Verfahren. © Peter Kneffel/dpa Allein an dem für den Münchner Flughafen zuständigen Amtsgericht Erding waren es 13.335 Fälle, wie der Deutsche Richterbund nach einer Umfrage für die "Deutsche Richterzeitung" mitteilte. An den Amtsgerichten der Flughafen-Standorte Nürnberg (3655 Fälle) und Memmingen (2161) kamen Tausende weitere dazu.

Das Amtsgericht Erding liegt damit deutschlandweit auf Platz vier. Drei von vier Zivilsachen dort waren 2024 den Angaben zufolge Fluggastklagen oder sonstige Reisefälle. "Die Zahl der Entschädigungsklagen gegen Fluglinien wegen verspäteter oder stornierter Flugreisen klettert von Rekord zu Rekord", teilte der Richterbund mit. "Die zuständigen Amtsgerichte kommen mit der Erledigung der Fälle kaum noch hinterher." Erding liegt laut der Auswertung auf dem vierten Platz hinter Köln (41.228 Fälle), Frankfurt am Main und Königs Wusterhausen bei Berlin. Das dortige Amtsgericht ist für den Flughafen Berlin zuständig. Insgesamt zählte die "Deutsche Richterzeitung" nach einer Befragung der Amtsgerichte an den 20 größten Flughäfen in Deutschland etwa 131.000 neue Verfahren nach 125.000 im Jahr 2023.

