Gefängnisse in Bayern werden wieder voller! Aus diesem Grund sitzen die meisten Gefangenen ein

In Bayern gibt es derzeit 36 Gefängnisse und zudem sechs Jugendarrestanstalten mit insgesamt 11.922 Haftplätzen - es sind also noch reichlich Kapazitäten vorhanden.

Wichtig: Die niedrigeren Belegungszahlen in den Jahren 2021 und 2022 seien Absicht gewesen und deshalb nicht repräsentativ, teilte das bayerische Justizministerium in München auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA) entsprechend mit.

In den Justizvollzugsanstalten ist der weitaus größte Teil der inhaftierten Personen männlich. 9073 Männer standen zuletzt 585 Frauen gegenüber. Knapp zwei Drittel (6304) aller Insassen verbüßten eine Strafhaft. Darunter sind 43 Menschen - nur Männer derzeit -, die wegen der festgestellten Schwere ihrer Tat nach der eigentlichen Haftstrafe weiter in Sicherungsverwahrung sind.

Weitere 3087 Menschen saßen zum Stichtag in Untersuchungshaft, 158 Männer und Frauen in Abschiebehaft. Insgesamt 141 Personen waren noch minderjährig. Die meisten Insassen, 1643 an der Zahl, saßen zuletzt wegen Straftaten gegen Personen (ausgenommen im Straßenverkehr) in Haft. Damit sind entsprechend etwa Körperverletzung, Totschlag und Mord gemeint.

Auch Diebstahl und Unterschlagung brachten viele (1083) hinter Gitter, dich gefolgt von anderen Vermögens- sowie Eigentumsdelikten (798). Wegen sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung saßen Ende Oktober 577 Personen ein.