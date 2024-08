Greenpeace setzt Zeichen gegen Bohrung am Ammersee: "Koa Gas!"

Aktivisten der Umweltschutz-Organisation Greenpeace pflanzen zum Protest gegen Gasbohrungen im Morgengrauen Bäume. © Lennart Preiss/dpa

"Bäume statt Bohrturm, ein richtiger Wald statt klimaschädliches Gas", sagte Saskia Reinbeck. Dabei entrollten sie auch Transparente mit einem durchgestrichenen Bohrturm und dem bayerischen Slogan "Koa Gas".

Konkret adressierten sie die Forderung an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53, Freie Wähler). Dieser müsse "endlich verstehen, dass wir keine Erdgasquellen mehr anzapfen dürfen - weder hier noch sonst wo", betonte Reinbeck.

Auf dem Gelände in der Gemeinde Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) will die Firma Genexco mutmaßlich schon im September einen rund 40 Meter hohen Bohrturm errichten und mit den Probebohrungen nach Erdgas beginnen.

Das Unternehmen vermutet in rund 3000 Meter Tiefe unter dem Areal Gasvorkommen, deren Förderung sich aufgrund der gestiegenen Preise lohnen. In den 1980er Jahren war die Förderung noch wegen fehlender Wirtschaftlichkeit ausgeblieben.



Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen bereits Bäume am Bohrgelände gefällt, in den kommenden Wochen soll es nun gerodet und für die Arbeiten vorbereitet werden. Am 26. Juni 2024 hatte das dem bayerischen Wirtschaftsministerium unterstellte Bergamt Südbayern der Firma die Probebohrung genehmigt.