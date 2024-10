Mythologischer Brauch: Diese Gruselgestalten sind nun Kulturerbe

Ähnliche Brauchtumsveranstaltungen mit schaurig maskierten Gestalten gibt es auch in etlichen anderen Orten in der Alpenregion.

"Das bedeutet vollen Stolz in der gesamten Gemeinde", sagte der Museumsdirektor des den Perchten gewidmeten "Maskeums", Rainer Eglseder, der Deutschen Presse-Agentur vor der offiziellen Ehrung am Mittwoch in Wiesbaden. Bürgermeister Jan Paeplow (CSU) stimmt da zu: "Der Markt Kirchseeon ist unheimlich stolz auf seine Perchten."

Neben dem Kirchseeoner Maskenspektakel wurden noch fünf weitere Bräuche in die Liste aufgenommen, darunter die Berliner Technokultur, das Bergsteigen in Sachsen sowie die Weißstickerei in der hessischen Schwalm. Auch für diese Bräuche sollten am Dienstag die Auszeichnungsurkunden verliehen werden.

Die Unesco will neben den bekannten Welterbestätten mit dem Immateriellen Kulturerbe besondere Handwerks- und Brauchtumstraditionen schützen. Die deutsche Kulturerbeliste umfasst inzwischen 150 Einträge.