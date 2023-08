02.08.2023 08:57 Horror-Fund bei Löscharbeiten: Zwei Tote in brennendem Haus gefunden

Bei einem Feuerwehreinsatz in Oberfranken sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Leichen in einem brennenden Haus entdeckt worden. Die Kripo Bayreuth ermittelt.

Von Marco Schimpfhauser

Kulmbach - Bei einem Brand in Oberfranken sind in der Nacht auf Mittwoch im Rahmen der Löscharbeiten zwei Leichen in einem Einfamilienhaus gefunden worden. In der Nacht auf Mittwoch sind bei einem Feuer in Kulmbach in einem Gebäude zwei Tote entdeckt worden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Zeugen informierten die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr morgens über das brennende Gebäude im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg. "Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh", teilte die Polizei mit. "Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern." Bayern Elf Personen verletzt: Bauernhof-Feuer ruft mehr als 200 Brandbekämpfer auf den Plan Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt. "Im Haus wurden zwei Personen tot aufgefunden, deren Identität aktuell noch nicht zweifelsfrei geklärt ist", teilte die Polizei weiter mit. Die rund 130 Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren wurden durch THW und Rettungsdienst unterstützt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat noch vor Ort mit den Ermittlungen begonnen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 300.000 Euro geschätzt.

