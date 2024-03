In Bayern starten die Osterferien: Reisende sollten Geduld und gute Nerven haben

In Bayern und zehn weiteren Bundesländern beginnen an diesem Wochenende die Osterferien. Auf den Autobahnen, an Bahnhöfen und Flughäfen könnte es voll werden.

München - In Bayern und zehn weiteren Bundesländern beginnen an diesem Wochenende die Osterferien. Auf den Autobahnen, an Bahnhöfen und Flughäfen könnte es voll werden. Wo müssen Reisende mehr Zeit einplanen?

Der ADAC rechnet in Bayern mit vielen Staus. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa Der ADAC rechnet erwartungsgemäß mit Staus, denn zahlreiche Familien starteten schon direkt am letzten Schultag oder am Samstag in den Urlaub. Besonders staugefährdet seien demnach wenig überraschend die Autobahnen Richtung Österreich und Italien sowie die Fernstraßen der Alpenländer.

Für zusätzliche Verzögerungen dürften nach Einschätzung der ADAC-Experten auch Baustellen führen, etwa auf der A99 Ostumfahrung München sowie dem Übergang zur A94 Richtung Passau. Bayern Nur noch 50 Euro pro Person in bar: Bayern verteilt die ersten Bezahlkarten an Asylbewerber Die A8 Stuttgart-München-Salzburg, A9 München-Nürnberg und A3 Würzburg-Nürnberg-Passau sind traditionelle Stauschwerpunkte.

Deutsche Bahn rechnet in den Osterferien mit deutlich mehr Reisenden in Bayern