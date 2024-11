Bestechliche Manager? Verdacht auf Korruption bei Knaus Tabbert

Das Werksgelände der Knaus Tabbert AG im Bayerischen Wald. © Armin Weigel/dpa

Dabei geht es um den Verdacht der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt sagte.

Das in Jandelsbrunn im Kreis Freyung-Grafenau ansässige Unternehmen bestätigte: "Am heutigen Vormittag kam es zur Durchsuchung von Geschäftsräumen der Knaus Tabbert AG aufgrund eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens gegen einzelne Mitglieder des Managements der Gesellschaft im Zusammenhang mit individuellen Vorwürfen strafrechtlich relevanter Handlungen zulasten des Unternehmens", hieß es in der kurzen Stellungnahme.

"Das Unternehmen selbst ist nicht Gegenstand der Vorwürfe."

"Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr" bedeutet, dass Angestellte eines Unternehmens sich von Geschäftspartnern schmieren lassen. Wer die unter Verdacht geratenen Manager bei Knaus Tabbert sind, war zunächst nicht bekannt.