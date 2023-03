Kliniken und Sparkassen geschlossen: Verdi weitet Streik in Bayern aus

München - Am Mittwoch bleiben zahlreiche Kliniken und Sparkassen in Bayern geschlossen.

In 17 der 61 Sparkassen in Bayern wird am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. © Sven Hoppe/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen.

Bei vielen Kliniken ist es bereits der zweite Streiktag. Die Gewerkschaft geht hier - wie bereits am Dienstag - von einer starken Beteiligung aus.

Zu den am Mittwoch betroffenen Kliniken und Gesundheitseinrichtungen gehören laut Verdi die Inn Kliniken in Altötting, das Klinikum Aschaffenburg Alzenau, die Sozialstiftung Bamberg, das Klinikum Bayreuth, das Klinikum Günzburg, die Kliniken des Bezirks Oberbayern und das Isar Amper Klinikum München-Ost in Haar, der Klinikverbund Allgäu in Kempten, das Klinikum Landshut und das Klinikum Nürnberg sowie die medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz in Regensburg.

Auch am Donnerstag sind Warnstreiks in Kliniken geplant, unter anderem in München, Kitzingen und Freising.

Insgesamt 17 der 61 bayerischen Sparkassen werden außerdem am Mittwoch vom Warnstreik betroffen sein.