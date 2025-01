Krank in Arbeit, kaum Pausen, hohe Burnout-Gefahr: Bayerns Schulleitungen am Limit

München - Bayerns Schulleitungen arbeiten einer Umfrage der Erziehungsgewerkschaft GEW zufolge oft am Limit. So erschienen die (stellvertretenden) Direktorinnen und Direktoren häufig krank zur Arbeit, erläuterte die Landesvorsitzende Martina Borgendale.

Der Befragung von 700 Schulleitungsmitgliedern durch die Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften zufolge gaben auch 80 Prozent der Antwortenden an, dass sie oft oder immer den ganzen Tag in hohem Tempo arbeiten. 70 Prozent können selten oder nie ihre Pausenzeiten einhalten.

Dieser "Präsentismus" sei in den Grund- und Mittelschulen besonders ausgeprägt - diese Schularten sind seit Jahren vom Lehrkräftemangel geprägt.

Die Erziehungsgewerkschaft GEW fordert die vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen auch bei den Schulleitungen. © Arne Dedert/dpa

Die Gewerkschaft kritisierte daher das bayerische Dienststellenmodell, das auf betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnische Fachkräfte verzichte und den Leitungen die Verantwortung für den Gesundheitsschutz des Personals übertrage.

"Wir brauchen dringend die vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen auch bei den Schulleitungen", forderte GEW-Expertin Angelika Altenthan.

"Es kann nicht sein, dass die Schulleitungen selbst für den Arbeitsschutz des inneren Schulbetriebes zuständig sind, sich aber niemand um sie selbst kümmert."

Für die wissenschaftliche Studie durch die Freiburger Forschungsstelle hatte die beauftragende Gewerkschaft im September 5900 Schulleitungen in Bayern angeschrieben.

700 nahmen in ihrer Freizeit an der Online-Befragung teil. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem anonymisierten Fragebogen um ein wissenschaftlich umfassend erprobtes Instrument zur Messung der psychosozialen Belastung am Arbeitsplatz.