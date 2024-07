Krawall im Freibad? Sicherheitsdienst behält Massen im Blick

In Bayerns Freibädern stellt man einen raueren Umgangston unter den Badegästen fest. Das Personal ist gewappnet.

München/Nürnberg - In Freibädern treffen viele verschiedene Menschen aufeinander - das birgt Konfliktpotenzial, vor allem an sehr heißen Tagen. Viele Bäder sind darauf vorbereitet: Sie beschäftigen einen Sicherheitsdienst und schulen ihr Personal in Gewaltprävention.

Im Freibad treffen viele Menschen aufeinander - das birgt Konfliktpotenzial. © Daniel Karmann/dpa Größere Vorfälle wie in den Berliner Freibädern hat es in Bayern bisher nicht gegeben, berichten Betreiber in München, Nürnberg, Kempten und Hof in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Prügeleien und Randale von aggressiven Jugendlichen und jungen Männern in einigen Freibädern der Hauptstadt hatten im vergangenen Sommer wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. "Gewalttätige Zwischenfälle sind die absolute Ausnahme und wirklich sehr selten", sagte Matthias Bach vom städtischen Eigenbetrieb Nürnberg Bad. Im vergangenen Jahr habe es nur wenige Rangeleien oder handgreifliche Auseinandersetzungen unter Badegästen gegeben. Bayern Gibt es in Bayern bald eine "Extremismusklausel"? Ein Gutachten soll aufklären Die Münchner Stadtbetriebe haben in diesem und vergangenem Jahr eigenen Angaben nach keinen erwähnenswerten Vorfall registriert. Allerdings ist der Umgangston rauer geworden, haben die Stadtwerke in Hof festgestellt. "So werden vermehrt Regeln missachtet und Hinweise des Personals ignoriert", berichtet Sprecherin Sabrina Schmalfuß.

Geschultes Personal gegen Gewalt im Freibad in Bayern