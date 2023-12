Kuriose Vorfälle 2023: Kaum zu glauben, was alles in Bayern passiert ist

Im Jahr 2023 bekamen es die Behörden mit einigen kuriosen Vorfällen zu tun.

München - Polizei und Kommunen im Freistaat haben 2023 über so manche Kuriositäten berichtet: Während der Autofahrt kippt heißes Essen in den Schoß eines Autofahrers. Ein anderer Herr findet in einem Schuhschrank eine Brandbombe. Und am Starnberger See verschwindet ein Auto unter einer weißen Decke.

Bei so manchen Vorfällen in Bayern traut man seinen Augen und Ohren nicht. © deagreez/123RF

Tote Ziegen und Brandbomben im Schrank

Bei einer Kontrolle konnten die Polizisten auch ein Baby begrüßen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Zoll findet Ziege: Ein Reisender hat im Januar am Münchner Flughafen große Teile einer toten Ziege in einem Koffer mitgebracht. Das Fleisch - 16 Kilo samt Schädel, Innereien und Beinen - war laut Zoll als Geschenk in einem Karton verpackt und ungekühlt. Wegen Verstößen gegen tierseuchenrechtliche Regelungen zogen die Beamten den Koffer des 36 Jahre alten Kameruners ein. Baby hat es eilig: Während Beamte gerade ihren Mann vernahmen, hat eine Frau vor einer Polizeidienststelle in der Oberpfalz im Februar ein Kind zur Welt gebracht. Bei der 26-Jährigen, die im Auto wartete, hatte nach Presswehen plötzlich die Geburt begonnen. Polizisten brachten wärmende Decken und riefen einen Notarzt. Bis dieser eintraf, war das kleine Mädchen in Vohenstrauß allerdings schon auf der Welt. Bombastische Entdeckung: Im Schuhschrank eines Seniors in Augsburg ist im Mai eine Brandbombe entdeckt worden. Ein 41-Jähriger wollte dem Mann nach Angaben der Polizei Kleidung bringen und sah dabei den Gegenstand. Spezialisten schätzten die Stabbrandbombe nach einer Begutachtung als ungefährlich ein und nahmen sie mit. Bayern Schreckliche Tat: Frau getötet, Mann schwer verletzt! Polizei findet weitere Leiche in Wald Der 89-Jährige hatte die Munition laut Polizei rund zehn Jahre zuvor auf einem Feld gefunden.

Heißes Essen und streitende Lokführer

Nicht nur Streik - auch Streit kann bei der Bahn zu Verzögerungen führen. © Daniel Bockwoldt/dpa Verzögerung durch Streit: Wegen eines Streits zwischen dem Lokführer und einem Verantwortlichen der Deutschen Bahn ist im Mai in Schwaben eine voll besetzte Regionalbahn auf freier Strecke stehen geblieben. Die Streitenden hätten "unterschiedliche Auffassungen über die Auslegung des bestehenden Regelwerks" gehabt, teilten die Deutsche Bahn und der Betreiber Go-Ahead mit. Rund 600 Passagiere mussten mehr als eine Stunde in dem Zug bei Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) ausharren. Schließlich sei er in den Meringer Bahnhof gefahren, wo die Fahrgäste umsteigen mussten. Rouladen-Transport eskaliert: Weil ihm während der Fahrt ein Topf mit Rouladen und Klößen umgekippt war, hat ein Mann im Juni in Oberfranken einen schweren Unfall verursacht. Der 82-Jährige hatte laut Polizei in Weitramsdorf (Landkreis Coburg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren, nachdem das heiße Essen auf seinem Schoß gelandet war. Das Fahrzeug des Mannes krachte in der Folge gegen ein geparktes Auto und schob noch ein weiteres zur Seite. Der Mann war nur wenige Hundert Meter von seinem Zuhause entfernt, als ihm das Missgeschick passierte. Er blieb unverletzt.

Schweiß, Schnee und verlorene Post