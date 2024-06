Maßkrug-Attacke auf Kirchweih: Mordkommission ermittelt gegen Zwillinge

Heilsbronn - Nach einer folgenschweren Attacke mit einem Maßkrug auf einer Kirchweih in Bayern ermittelt die Mordkommission und sucht Zeugen.

Einer der Brüder schlug dem 25-Jährigen einen Maßkrug mit solcher Wucht über den Kopf, dass dieser zerbrach. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Den Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Angriff in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr auf dem Festgelände der Kirchweih in Dietenhofen in Mittelfranken.

Demnach gerieten ein 25-Jähriger und zwei Zwillingsbrüder im Alter von 20 Jahren aus unklaren Gründen in Streit.

Im Verlauf des Streits schlug einer der beiden Brüder dem Mann einen Maßkrug mit derartiger Wucht über den Kopf, dass dieser zerbrach.

Der 25-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Zwillinge konnten kurze Zeit später festgenommen werden.

Die Ansbacher Mordkommission ermittelt nun in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ansbach gegen die beiden 20-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.