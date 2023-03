Mehr Firmenpleiten in Bayern! Mehr als 14.000 Beschäftigte sind betroffen

Aber die Zahl der betroffenen Beschäftigten liege deutlich über dem langjährigen Mittel.

Für die kommenden Monate rechnen sie mit mehr neuen Insolvenzverfahren. Hohe Lohnabschlüsse und steigende Zinsen belasteten die Bilanzen der Unternehmen zunehmend.

Die Verbraucherinsolvenzen in Bayern sind im vergangenen Jahr gesunken. "Im Jahr 2022 melden 5618 Verbraucher eine Insolvenz an, was einem Rückgang von 20,9 Prozent entspricht", teilte das Landesamt in Fürth mit.