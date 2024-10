Missbrauch und Gewalt in SOS-Kinderdörfern: Diese Zahlen sind erschreckend!

München - Es ist erschreckend! In SOS-Kinderdörfern sind nach Untersuchungen einer unabhängigen Kommission in den vergangenen Jahrzehnten mindestens 189 (!) Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern gemeldet worden.

In SOS-Kinderdörfern ist es zu körperlichen und emotionalen Übergriffe auf Kinder gekommen. Die Ermittlungen dazu laufen. © Matthias Balk/dpa

Dabei handelte es sich um körperliche oder auch emotionale Übergriffe sowie Verletzungen der Privatsphäre, aber auch um sexuelle Übergriffe.

Das geht aus dem nun entsprechend vorgestellten Abschlussbericht der Kommission hervor.

In der Hälfte der Fälle gingen die vorliegenden Unrechtshandlungen von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Vereins aus, in 20 Prozent von anderen Betreuten. In einem weiteren Großteil der Fälle waren mehrere Personengruppen betroffen.

Konkret beziehen sich die genannten Zahlen auf den entsprechenden Zeitraum von 1976 bis Juni des vergangenen Jahres. "Grenzverletzungen und Übergriffe gegenüber den anvertrauten Kindern hat es bei SOS-Kinderdorf nicht nur in der Vergangenheit gegeben, sondern auch in der jüngeren Zeit bis heute", so der Kommissionvorsitzende, Klaus Schäfer.

Der Bericht lege einen Grundstein für die weitere Aufarbeitung, die gegenüber den Betroffenen von mitfühlendem Erinnern, Aufklärung und Anerkennung des erlittenen Leids geprägt sein müsse. In SOS-Kinderdörfern sollen Kinder, deren eigene Eltern sich nicht um sie kümmern können, trotzdem in einem familiären Umfeld aufwachsen können.