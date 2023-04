Mutmaßlicher "Reichsbürger" im Hungerstreik: Haft bleibt bestehen!

Landshut - Ein in Bayern im Hungerstreik befindliches mutmaßliches Mitglied der "Reichsbürger"-Szene bleibt in Haft.

Der mutmaßliche "Reichsbürger" bleibt in Haft. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Bundesgerichtshof habe einen Antrag auf Haftprüfung abschlägig beschieden, sagte der Anwalt des früheren Bundeswehr-Offiziers.

Sein Mandant befinde sich seit 12. April im Hungerstreik und sei inzwischen in ein Krankenhaus verlegt worden, sagte Verteidiger Ralf Dalla Fini am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Medienberichte. Er kündigte an, gegen den Beschluss vorgehen zu wollen.

Der Mann aus dem Bayerischen Wald war im Zuge einer Razzia im Dezember vergangenen Jahres festgenommen worden und sitzt seitdem unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft.