Streit zwischen Autofahrern läuft aus dem Ruder: Mann zieht plötzlich Waffe!

Weißenhorn - Was ging nur im Kopf dieses Autofahrers vor sich? Ein 30-Jähriger hat einen 59-Jährigen in Bayern mit einer Schreckschusswaffe bedroht, nachdem dieser ihn wegen eines Konflikts im Verkehr zur Rede stellen wollte.

Die Polizei musste in Bayern anrücken! (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, nahm der 30-Jährige dem anderen Autofahrer zuvor an einem Kreisverkehr in Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm die Vorfahrt und zeigte ihm dann den Mittelfinger.

Der 59-Jährige sei dem Mann am gestrigen Freitag gegen 13 Uhr bis ins rund zehn Kilometer entfernte Bibertal (Landkreis Günzburg) gefolgt, habe ihn dort überholt und danach zum Anhalten gezwungen.

Als der 59-Jährige zum Auto des 30-Jährigen ging, sei dieser ausgestiegen und habe ihn mit einer vermeintlich echten Pistole bedroht. Polizeibeamte nahmen den bewaffneten Mann daraufhin fest.

Die Pistole stellte sich laut Polizei anschließend als Schreckschusswaffe heraus, die der 30-Jährige legal besaß. Die Beamten stellten die Waffe sowie den Waffenschein des Mannes sicher und setzten ihn wieder auf freien Fuß.