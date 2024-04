Mann bei Maibaumwache angezündet! Bekommen die Täter nun ihre gerechte Strafe?

Deggendorf - Bekommen die Täter endlich ihre gerechte Strafe? Rund ein Jahr nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen Mann bei einer Maibaumwache in Niederbayern hat die Staatsanwaltschaft Deggendorf schlussendlich Anklage erhoben.

Kommt der Fall in Bayern jetzt vor Gericht? (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Zwei Angeschuldigten legt sie in diesem Kontext schwere Körperverletzung zur Last, fünf weiteren unterlassene Hilfeleistung, wie ein Sprecher am heutigen Freitagnachmittag zu dem Fall mitteilte.

Das Ermittlungsverfahren sei abgeschlossen. Nun muss das Jugendschöffengericht am Amtsgericht entscheiden, ob es auch zu einem Prozess kommt.

Die beiden mutmaßlichen Haupttäter sollen ihr 41 Jahre altes Opfer in Oberpöring (Landkreis Deggendorf) unter dem Biertisch erst heimlich mit einer leicht entflammbaren Flüssigkeit bespritzt und kurz darauf die sich entwickelnden Dämpfe mit dem Feuerzeug entzündet haben, so der Sprecher.

Dabei sei die Kleidung des Geschädigten in Flammen aufgegangen, der Mann habe dadurch schwerste Brandverletzungen erlitten.