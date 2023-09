"Weiterer empfindlicher Schlag": Vier mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

München - Ermittler aus Bayern und Baden-Württemberg haben vier mutmaßliche Geldautomatensprenger in den Niederlanden festgenommen.

Nach einer internationalen Fahndung sind den Ermittlern vier mutmaßliche Geldautomatensprenger ins Netz gegangen. © Rene Priebe/dpa

Die Männer seien im Alter von 25 bis 30 Jahren und hätten ihren Wohnsitz in den Niederlanden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag in München mit.

Bei der Polizeiaktion waren neben Angehörigen niederländischer Behörden auch Ermittlerinnen und Ermittler aus Bayern und Baden-Württemberg im Einsatz.

Insgesamt seien mehr als 100 Einsatzkräfte, mehrere Staatsanwälte und Richter beteiligt gewesen.



Seit mehreren Monaten hätten die Behörden gemeinsam gegen eine Gruppe von Geldautomatensprengern ermittelt, denen nach aktuellen Erkenntnissen mindestens sechs Geldausgabeautomaten-Sprengungen bundesweit zugeordnet werden, hieß es.

Bei der Festnahme- und Durchsuchungsaktion in den Niederlanden am Mittwoch seien neun Objekte durchsucht und besagte vier Personen festgenommen worden.