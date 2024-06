Prognosen: Bayern knackt 14-Millionen-Bürger-Marke – und wird immer älter

Bayern wir älter. Laut Prognosen wird jeder fünfte Bürger bis zum Jahr 2045 im Rentenalter sein. Das stellt die Gesellschaft und Politik vor Herausforderungen. © 123rf/foottoo

Der am Mittwoch veröffentlichten Prognose zufolge werden dann 14,145 Millionen Menschen im Freistaat leben. 2021 waren es dem Institut zufolge 13,177 Millionen.



Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten Ende 2022 bereits 13,37 Millionen Menschen in Bayern.

In dieser Zahl dürften auch bereits Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst sein, die vor allem im Laufe des Jahres 2022 in großer Zahl nach Deutschland gekommen waren.

In seiner Vorausberechnung bis 2042 war das Statistische Landesamt bei 13,98 Millionen Menschen und damit knapp unter der Marke von 14 Millionen herausgekommen.

Bayern bleibt damit auch in Zukunft das gemessen an der Bevölkerung zweitgrößte Bundesland in Deutschland hinter Nordrhein-Westfalen.